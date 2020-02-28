كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان.. المستشفى الحكومي تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مستشفى بيروت الحكومي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.

هذا وأصدرت المستشفى الحكومي في لبنان تقريراً، أوضح فيه أنه "تم تشخيص اليوم حالة جديدة لمواطنة سورية مصابة بفيروس كورونا، وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم"، لافتة إلى أنه "استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية وتم وضع 16 منها في الحجر الصحي".

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وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

وقالت الصحة اللبنانية: إن "الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من فبراير الجاري"، مضيفة أنه "تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة، وهو موجود حالياً في غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

كما لفتت الصحة اللبنانية إلى أن حالة المصاب مستقرة، وناشدت جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.