دان وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب الهجوم الّذي أدّى إلى مقتل 33 جنديًّا في محافظة إدلب السورية. وشدّد على أنّ "أحداث الخميس تؤكّد الطبيعة المتهورة والوحشيّة للهجمات النظام السوري وروسيا في إدلب".
وأوضح في بيان، أن "تلك الهجمات فتحت الطريق أمام أكبر أزمة إنسانية منذ بداية الحرب"، لافتًا إلى أنّ "لندن ستسعى لتشديد العقوبات على دمشق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا دان الهجوم الوحشي في إدلب: سنسعى لتشديد العقوبات على دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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