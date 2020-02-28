وزير خارجية بريطانيا دان الهجوم الوحشي في إدلب: سنسعى لتشديد العقوبات على دمشق

دان وزير ​الخارجية البريطانية​ ​دومينيك راب​ الهجوم الّذي أدّى إلى مقتل 33 جنديًّا في ​محافظة إدلب​ السورية. وشدّد على أنّ "أحداث الخميس تؤكّد الطبيعة المتهورة والوحشيّة للهجمات ​النظام السوري​ و​روسيا​ في إدلب".

وأوضح في بيان، أن "تلك الهجمات فتحت الطريق أمام أكبر أزمة إنسانية منذ بداية الحرب"، لافتًا إلى أنّ "لندن ستسعى لتشديد العقوبات على دمشق".