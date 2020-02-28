خارجية إيران ترد على بومبيو: مواجهة كورونا تحتاج لإرادة عالمية وتعاون

ردت وزارة الخارجية ال​إيران​ية على وزير خارجية ​الولايات المتحدة​ الأميركية ​مايك بومبيو​، أن "مواجهة كورونا تحتاج إلى إرادة عالمية وتعاون لا مواقف استعراضية لأغراض سياسية" . جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان "الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي ل​فيروس كورونا​ الجديد، وتم فتح قناة إنسانية بمشاركة السلطات السويسرية، ما يسمح بتسليم البضائع الإنسانية اللازمة لها"، موضحاً ان "إيران ليست لديها بنية تحتية متينة للصحة"، معرباً عن "قلقه بسبب عدم تبادل ​طهران​ المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد".

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