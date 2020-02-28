إصابة 174 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 174 فلسطينيا بجراح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، في بلدة بيتا قرب نابلس وكفر قدوم شرقي قلقيلية، والمدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان قولهم، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منطقة جبل العرمة قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام مندد بالاستيطان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 134 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات الدائرة قرب بلدة بيتا، بينهم طفل (16 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الظهر".

في قرية بيتا بالقرب من نابلس (أ ب أ)

والإصابات الأخرى عبارة عن 53 إصابة بالرصاص المطاطي، و3 بسقوط وكسور، و77 بحالات اختناق.

ومنذ منتصف الليل، اعتصم عشرات الفلسطينيين في جبل العرمة، عقب دعوات أطلقتها مجموعات من المستوطنين للتظاهر في المنطقة والاستيلاء عليها لإقامة مستوطنة يهودية.

وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، أُصيب 40 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق خلال تفريق جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

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وقال منسق لجان المقاومة الشعبية، مراد اشتيوي، في بيان، إن المواجهات العنيفة اندلعت في البلدة؛ إثر تفريق الجيش مسيرة أسبوعية، مستخدما الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

جندي بجيش الاحتلال يُطلق النار على الفلسطينيين (أ ب أ )

وأوضح أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي و6 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 33 مواطنا بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات مماثلة على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ بعد عن وقوع إصابات.

وأصيب كذلك العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر، شمال الخليل.

(أ ب أ)

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة عصيدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".