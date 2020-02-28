وصول أول دفعة من المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان

أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بأن أول زورق يقل مهاجرين غير نظاميين وصل إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا. وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "زورقاً مطاطياً رسا وعلى متنه 15 مهاجراً في ساحل سكالا سيكامينا بجزيرة ميديلي". وأضافت، أن "المهاجرين على الزورق الأول يحملون الجنسية الأفغانية وبينهم 5 أطفال"، حيث يأوي مخيم "موريا" في الجزيرة نحو 19 ألف لاجئ، بينما قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.



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