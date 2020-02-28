حصيلة جديدة للمصابين اثناء تشييع شيخ عشيرة في ذي قار

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تعرض بعد ظهر اليوم، خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري حيث تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج و سادس توفي قبل وصوله الى المشفى".

وأضافت أنه "حدث ذلك جراء تشييع جثمان شيخ عشائر حميد بسبب اطلاق العيارات النارية بالهواء باعتبارها احدى التقاليد العشائرية القديمة".



وأكدت القيادة، انه "تم فتح تحقيق للكشف عن المسببين لتقديمهم للعدالة".