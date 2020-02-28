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حصيلة جديدة للمصابين اثناء تشييع شيخ عشيرة في ذي قار

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين اثناء تشييع شيخ عشيرة في قضاء قلعة سكر.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تعرض بعد ظهر اليوم، خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري حيث تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج و سادس توفي قبل وصوله الى المشفى".

وأضافت أنه "حدث ذلك جراء تشييع جثمان شيخ عشائر حميد بسبب اطلاق العيارات النارية بالهواء باعتبارها احدى التقاليد العشائرية القديمة".


وأكدت القيادة، انه "تم فتح تحقيق للكشف عن المسببين لتقديمهم للعدالة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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