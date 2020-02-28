شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بي بي سي بالفارسية: 210 حالة وفاة بكورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت "بي بي سي" الناطقة بالفارسية إن عددا ضحايا فيروس كورونا في إيران أكثر من المعلن من قبل السلطات.

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وذكرت، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن هناك على الأقل 210 وفاة في مختلف المدن الإيرانية.

واعترفت السلطات الإيرانية بوفاة 34 شخصا وإصابة نحو 388 جراء كورونا المستجد.

وتتهم إيران بالتكتم على الفيروس من خلال نشر أرقام غير حقيقة لعدد الوفيات والإصابات.