وزارة الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ في المملكة العربية ​السعودية​ أنها حتى الآن عدم تسجيل أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ داخل المملكة .

يأتي ذلك بعد أن تم إرجاء نحو 110 آلاف تأشيرة لدخول السعودية، إلا أنها ليست الإحصائية النهائية، خاصة أن اللجنة لم تحصر كافة التأشيرات من جميع الدول، حيث تعمل السعودية على تهيئة الأوضاع على المنافذ الحدودية البحرية والبرية والمطارات، ووضع كافة الأجهزة والفرق الطبية اللازمة من أجل استئناف الرحلات مرة أخرى.