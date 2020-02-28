فرنسا تفرض على طلاب مدارسها في المغرب العائدين من دول انتشار”كورونا” عدم الحضور للمدرسة لـ14 يوما

في الوقت الذي لم يفرض المغرب أي إجراءات خاصة بالمسافرين العائدين من بؤر تفشي كورونا باستثناء المراقبة في الموانئ والمطارات، قررت مدارس البعثة الفرنسية في المغرب اتخاذ إجراءات مشددة تجاه طلبتها العائدين من بؤر “كورونا”.

واستجابة لتوجيهات السفارة الفرنسية بالرباط، وجهت مدارس البعثة الفرنسية في المغرب والتي يتجاوز عددها الأربعين مدرسة ويقدر طلابها بالآلاف، اليوم الجمعة، مراسلة لأولياء وآباء التلاميذ، تطلب فيها من الطلاب العائدين من عطل في الصين أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو الشمال الإيطالي، عدم الذهاب للمدرسة لمدة 14 يوم، ابتداء من تاريخ عودتهم، وإشعار إدارة مؤسستهم بذلك.

ودعت المدارس طلبتها العائدين من بؤر “كورونا” بالبقاء في المنزل وقياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم وملاحظة أي تغير في حركة تنفسهم وارتداء كمامات عند التواصل مع أي شخص، وتفادي التواصل مع النساء الحوامل والأطفال والمسنين والمرضى.

يشار إلى أن المغرب شدد المراقبة في الموانئ والمطارات، وخص العائدين من دول كوريا والصين وإيطاليا بإجراءات مراقبة خاصة، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات لمنع المسافرين من دول تفشي “كورونا” من دخول التراب الوطني، وخص الطلبة العائدين من إقليم ووهان الصيني فقط بالحجر الصحي.