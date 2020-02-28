مصرعُ فتى فلسطيني بحادث طرق قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 14 عامًا، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، وأُصيب آخرون، في حادث طرق قرب مدينة كفر قاسم.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع "5"، الذي يقع في منطقة A، التابعة للضفة الغربية.

وعُلم أن طاقم الإنقاذ قام بتخليص الفتى الفلسطيني، من المركبة التي كان عالقا فيها، وهو فاقد للحياة، كما عمل طاقم الإنقاذ على تخليص شخصين آخرين.

وقدمت طواقم طبية وصلت إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابين.

وأفاد مصدر طبي بأن "الحديث يدور حول حادث بين مركبة فلسطينية ومركبتين إسرائيليتين، حيث تم إعلان وفاة فتى فلسطيني، وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ5 مصابين من بيهم طفل فلسطيني (8 سنوات) نُقل إلى مستشفى بيلنسون وهو يعاني من جراح متوسطة وشاب (21 عامًا) مع إصابة بالرأس".