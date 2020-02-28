"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لتونس عند (B+)

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ثبتت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني اليوم، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني عند B+ مع نظرة سلبية.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى "المستوى المقلق" الذي وصل إليه العجز الجاري، والمعدلات المرتفعة نسبيا للدين العام والدين الخارجي.

ولاحظت وكالة التصنيف الائتماني، المستوى المنخفض جدا لنسبة النمو الاقتصادي مع وضع سياسي صعب.

يشار إلى أن نسبة النمو المسجلة في عام 2019 بلغت 1 في المائة.

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وفي ما يتعلق بالنظرة السلبية، فسرت الوكالة هذا التصنيف بتواصل الضغوطات على السيولة الخارجية، وضعف هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعارضة الاجتماعية الرافضة لتنفيذ الإصلاحات.

وأوصت وكالة "فيتش" في بيانها، بضرورة التحكم في عجز الحساب الجاري وهو ما سيساهم في الحدّ بشكل كبير من الحاجة إلى التمويل الخارجي وتعزيز السيولة.

يذكر أن العجز في الحساب الجاري بلغ 9 مليارات دينار (3.1 مليارات دولار)، أو 7.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي.

وحذرت "فيتش" من أن تدهور مستويات السيولة الخارجية، أو تأخير تنفيذ الإصلاحات، أو عدم القدرة على تقليص العجز في الميزانية، يمكن أن يسبب في انزلاق الدين العام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني.