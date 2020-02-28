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السديس يُشيد بإجراءات السعودية ضد فيروس كورونا

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 أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بقرار المملكة بتعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتًا لكبح جماح فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.
 وأوضح السديس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية في المملكة

تابعت عن كثب تطورات انتشار هذا الوباء الفتاك، وعملت احترازيًا على تكثيف الجهود حتى لا ينتشر داخل البلاد، حيث إن الشريعة الإسلامية بُنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، في أحكامها وتشريعاتها، وأوامرها ومنهياتها، خصوصًا أن هذه البلاد مقصد للمسلمين من شتى بقاع العالم لوجود بيت الله الحرام والمسجد النبوي.


 وأوضح، أن القرار جاء بناءً على التوصيات الصحية الداعمة لسلامة المواطنين والمقيمين وحفظًا لنفوسهم، والسير على المنهج النبوي بوجوب الحرص خوفًا من تفشي هذا الوباء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وسائر العالم من كل داء أو بلاء.

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