السديس يُشيد بإجراءات السعودية ضد فيروس كورونا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بقرار المملكة بتعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتًا لكبح جماح فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.
وأوضح السديس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية في المملكة
وأوضح، أن القرار جاء بناءً على التوصيات الصحية الداعمة لسلامة المواطنين والمقيمين وحفظًا لنفوسهم، والسير على المنهج النبوي بوجوب الحرص خوفًا من تفشي هذا الوباء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وسائر العالم من كل داء أو بلاء.
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