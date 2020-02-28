كفر قرع: مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل بمصر معاد زحالقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر المئات من أهالي قرية كفر قرع، ظهر اليوم الجمعة، على مدخل القرية للمطالبة بإطلاق سراح الشاب معاد زحالقة، المحكوم بالسجن المؤبد في السجون المصرية، حيث رفع المتظاهرون لافتات عليها صور السجين، وشعارات تضامنية مع عائلة معاد لإطلاق سراحه من السجون.

وجاءت هذه التظاهرة بعد تشكيل لجنة شعبية خاصة لقضية معاذ الشهر الماضي، من قبل نشطاء بالتعاون مع عائلة معاد؛ بعد أن كانت المحكمة المصرية قد حكمت بالسجن المؤبد على زحالقة وشابين آخرين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة من إسرائيل إلى مصر عن طريق معبر طابا الحدودي.

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وقد تشكلت لجنة شعبية مكونة من عدد من الناشطين إلى جانب أفراد من عائلة زحالقة، بداية الشّهر الجاري، بهدف إثارة القضية في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن زحالقة وإعادته للبلاد؛ وكانت الخطوة الأولى لهذه اللّجنة كشف قضية معاد أكثر للإعلام وللرأي العام، من خلال بيان نشرته اللجنة بعد تشكيلها.

وبالتشاور أقرت اللجنة عدة خطوات احتجاجية لإيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين، ضمنها كانت الوقفة الاحتجاجية اليوم.

وحاولت عائلة زحالقة خلال الأعوام الماضية مساندة ابنها داخل السجون، وطالبت بـ"بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير سياسي".