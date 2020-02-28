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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 60 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
ذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة في ألمانيا اليوم الجمعة أن هناك 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
ولدى سؤالها عن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا قالت "في الوقت الحالي لدينا ما يقرب من 60 حالة وهو وضع متغير للغاية كما نقول دوما".
وكانت ألمانيا أعلنت أمس الخميس عن 44 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
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