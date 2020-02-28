ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 60

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة في ألمانيا اليوم الجمعة أن هناك 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

ولدى سؤالها عن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا قالت "في الوقت الحالي لدينا ما يقرب من 60 حالة وهو وضع متغير للغاية كما نقول دوما".

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وكانت ألمانيا أعلنت أمس الخميس عن 44 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.