لبنان يوقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا

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قرر لبنان، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا، بما في ذلك من إيران.

وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل البيان التالي:

"بناء لتوصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي (فيروس الكورونا) ونظراً للضرورة القصوى، عمم وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشاّل نجار قراراً يحمل الرقم 104/ بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والاشخاص الأجانب المقيمون في لبنان".

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وبناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بإستثناء الرحلات التي تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن دخول عشرات اللبنانيين القادمين من إيران إلى لبنان عبر الحدود اللبنانية - السورية في منطقة المصنع وسط اجراءات طبية تنفذها فرق من وزارة الصحة.

وذكرت مواقع لبنانية أن منطقة المصنع شهدت ليل أمس إرباكا من جراء دخول ‏خمس حافلات، بداخلها ركاب لبنانيون قادمون من مدينة قم الايرانية عبر مطار دمشق الدولي، ‏ولم تكن الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة هناك مطمئنة للعناصر الأمنية الذين أعربوا عن ‏خشيتهم وإرباكهم من الموضوع.‏