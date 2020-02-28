مدرب المنتخب البلجيكي: “هازارد سيعود قبل نهاية “الليغا”

عبر روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، عن تفاؤله بخصوص عودة نجم المنتخب وريال مدريد الإسباني هازارد قبل نهاية البطولة الاسبانية، بعدما فرضت عليه الإصابة الغياب.

وقال مارتينيز لراديو “ماركا”، على هامش مباراة الريال ومانشيستر سيتي “لقد تحدثتا مع اللاعب لمعرفة تاريخ عودته، العالم بأكمله تأثر لإصابته، وهذه أمور تحدث في مجال كرة القدم”.

وتابع قائلا” خلال الـ 8 سنوات الأخيرة غاب عن مباريات قليلة، أنا متأكد أن هازارد سيعود قبل المباراة الأخيرة للدوري الإسباني”.

وأضاف “عودته ستكون مهمة لفريق ريال مدريد، شخصيا لا يطلب مني الفريق وجهة نظري لكننا في تواصل مع الطاقم الطبي لفريق العاصمة الإسبانية”.