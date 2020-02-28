شرطة الديوانية: اغتيال الناشط المدني اليوم يعود الى خلافات شخصية

وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نشرت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر اغتيال التربوي والناشط عبد العظيم الربيعي في ناحية غماس صباح اليوم، وفي الوقت الذي تعزي فيه قيادة شرطة الديوانية أهالي وذوي المجنى عليه، تود أن تبين لكم ان الموضوع ليست له أية صلة بالاغتيال وإنما كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين الذي قام بطعن المجنى عليه بواسطة الة حادة ( سكين ) مما أدى إلى وفاته فيما لاذ المتهم بالفرار بعد تنفيذ جريمته".وأضافت القيادة، أنها "تعاهدكم على بذل أقصى الجهود من أجل القبض على المتهم الذي تم التعرف على هويته ومحل سكناه وذلك خلال الساعات القادمة ان شاء الله وتقديمه إلى القضاء حتى ينال جزائه العادل".

وأفاد مصدر أمني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل ناشط مدني وتربوي أمام منزله طعنا بالسكاكين غربي الديوانية.