الرئيس المنغولي يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

ذكرت وكالة مونتسام الرسمية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس المنغولي باتولجا خالتما وغيره من المسؤولين الحكوميين وضعوا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد عودتهم من زيارة إلى الصين. وباتولجا هو أول رئيس دولة يزور الصين منذ أن بدأت تطبيق إجراءات خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا في يناير (كانون الثاني). ووصل إلى بكين وبرفقته وزير الخارجية تسوجتباتار دامدين وغيره من كبار مسؤولي الحكومة أمس الخميس، وعقدوا اجتماعاً مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الحكومة لي كه شيانغ. ونُقلوا إلى الحجر الصحي فور عودتهم إلى البلد على سبيل الوقاية.

