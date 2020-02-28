شكرا لقرائتكم مسؤول تركي: لن نمنع اللاجئين السوريين من الوصول لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول تركي، الجمعة، إن أنقرة لن توقف المهاجرين واللاجئين السوريين الذين يحاولون حالياً التوجه إلى أوروبا.

وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه: "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا"، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بأن مئات من المهاجرين تحركوا سيرا عبر شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان وبلغاريا بعدما قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من بلوغ أوروبا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكان الرئيس، رجب طيب أردوغان، قرر، الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء براً أو بحراً، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير، وبعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة استغرق ساعات في العاصمة أنقرة.

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ووفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقد أردوغان، الخميس، اجتماعاً أمنياً استثنائياً حول الوضع في شمال سوريا، بحضور مسؤولين رفيعين.

وصرح المسؤول التركي الرفيع لرويترز، أن بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء براً أو بحراً.

وأضاف المسؤول أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض اللاجئين.

بدورهم، أفاد ناشطون بحجب تويتر وفيسبوك ويوتيوب في تركيا بعد الهجمات على الجنود الأتراك في سوريا.