أنقرة : تنفي استهداف الجيش التركي للمقاتلات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
علقت مصادر تركية مطلعة على أنباء مفادها، أن القوات التركية المتمركزة في محافظة إدلب السورية، أطلقت النار على مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن تلك المصادر نفيها لهذه الادعاءات، قائلة إن "هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة".
وشددت المصادر على أن الجيش التركي لم يستهدف بأي شكل من الأشكال المقاتلات أو الجنود الروس في إدلب.
وحملت قناة "روسيا 24" الرسمية مؤخرا العسكريين الأتراك المتمركزين في نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في إدلب المسؤولية عن تقديم مختلف أنواع الدعم لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" السابقة عمودها الفقري، بما في ذلك استهداف الطيران الحربي الروسي بمضادات الطيران المحمولة.
ويأتي ذلك على خلفية التصعيد العسكري الحاد في إدلب، حيث وصلت الأمور إلى مستوى مواجهة مباشرة بين أنقرة ودمشق، ومقتل 33 جنديا تركيا مؤخرا في غارات نفذها سلاح الجو السوري.
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