شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قنوات الإخوان تشهد أكبر عملية انشقاقات واستقالات بسبب تورط القائمين على تلك القنوات الإخوانية فى عمليات اختلاس وسرقة، بينما يتركون العاملين بتلك القنوات بدون مرتبات، ويسيطرون على كافة التمويلات الأجنبية التى يحصلون عليها من الممول القطرى، مشيرًا إلى أن استمرار فشل تلك القنوات دفع إلى ظهور تلك الخلافات داخل أبواق الجماعة إلى العلن.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن قنوات الإخوان لم يعد لديها أى تأثير خاصة بعد انكشاف تزييفها للحقائق، كما أن الممول القطرى سيقلل من حجم تمويله بعد أن أصبح يرى أن تلك المنابر التحريضية لا تحقق له أى شىء، بل إن كافة الحملات التحريضية التى تشنها تلك القنوات يكون مصيرها الفشل.

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ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن تلك القنوات الإخوانية سيكون مصيرها هو الإغلاق بعد أن تجد قطر أن وجودها أصبح عبئًا عليها، موضحًا أنه بمجرد وقف التمويل القطرى سيظهر العديد من حلفاء الإخوان يعلنون انشقاقهم عن تحالف الإخوان.

وفى وقت سابق أكد عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى الخارج، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية يهدد العاملين بقناته، مشيرًا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إلى أن الشاعر أحمد حمدى إبراهيم الذى كتب أغلب المقدمات الشعرية للإخوانى معتز مطر والتى حققت ملايين المشاهدات وظل يعمل 4 سنوات فى قناة الشرق مع أيمن نور يطلب من الحكومة التركية حمايته منه فى تركيا! ويتحدث عن كل جرائمه و مخالفاته فى القناة .

واتهم عمرو عبد الهادى، أيمن نور بتشكيل لجان إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا، من أجل أن تدافع عنه بعد أن فضح العاملون بقناة الشرق ممارساته، متابعًا: قمت بحذف تلك اللجان الإلكترونية.