جهاز حماية المستهلك يلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات تذاكر سفر العمرة

أعلن اللواء رضا عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اصدر قرارًا سريعًا بالزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة.
وقال "عبد المعطي"، أن القرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك، يشمل ايضا، منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب مع تيسير الاجراءات الخاصة بذلك ويأتي هذا تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية
وينص قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على"التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بادائها" ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة
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