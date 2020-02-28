تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا

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لاهاي: أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد الخميس بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر الى شمال ايطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا، وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.

وقال المعهد الهولندي إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا "على اتصال وثيق" مع المصاب الذي تم وضعه في الحجر الصحي.

ونصح المعهد الجميع في البلاد بالحذر لتجنب مزيد من الإصابات.

