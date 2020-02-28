القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات احترازية شديدة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد لها، ومن أبرز الإجراءات كانت تأمين منافذ الدولة للكشف عن المصابين القادمين من الخارج ليتم التعامل مع حالتهم. "كورونا" يوقف العمل بنظام "البصمة" في البحرين والعراق "التعاون الإسلامي" تدعم إجراءات السعودية لحماية المعتمرين من كورونا

وبدأت الإمارات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمعنية بالكشف عن المصابين بارتفاع درجات الحرارة في مطارات الدولة للقيام بما يلزم معهم. واتخاذ إجراءات متكاملة خاصة بالدول التي يشتبه في انتشار الفيروس فيها، وكان من أبرزها تخفيض الحركة أو إلغاؤها تماما معها بناء على التقييم، الذي يصدر من الجهات الخاصة، للأوضاع في تلك البلاد، بما يهدف إلى تخفيف احتمالية دخول المصابين إلى الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحاصر كورونا.. إجراءات فعالة للوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.