اتهامات بالخيانة والتآمر.. سر استقالة مهاتير محمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد استقالته إلى ملك البلاد بعد عامين فقط على فوزه في الانتخابات البرلمانية.

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جاءت تلك الخطوة بعد محاولة شركائه السياسيين إسقاط الحكومة بسبب انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم في البلاد ويسعى أنصار مهاتير إلى تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع أحزاب المعارضة، لإقصاء خلفيته المنتظر زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم.



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ووصفت وكالة "أسوشيتد برس" الخطوة بـ"التحول المذهل للأحداث" في ماليزيا، خاصة أنها تأتي بعد عامين على فوز مهاتير في الانتخابات البرلمانية.



ويسعى أنصار مهاتير محمد إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد بالتعاون مع أحزاب المعارضة، وذلك لإقصاء خلفيته المنتظر زعيم حزب "عدالة الشعب"، أنور إبراهيم ومنعه من تشكيل حكومة جديدة.

وكان الغموض قد خيم على الائتلاف الحاكم في ماليزيا، بعدما أجرى حزب مهاتير محمد محادثات مفاجئة مع أحزاب معارضة وأعضاء داخل حزب أنوار لتشكيل حكومة جديدة.