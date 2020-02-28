عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبيلة ليبية تبدي استعدادها لتجنيد أبنائها لمواجهة الغزو التركي

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت قبيلة الجوازي العربية الليبية تأييدها للجيش الوطني، واستعدادها لتجنيد أبنائها في صفوف القوات المسلحة، لنصرة الوطن وتحريره من الغزو التركي.



وشددت القبيلة خلال زيارة زعمائها، للقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة في الرجمة، الخميس، على دعمها الكامل للقيادة العامة والوطن.

وأشاد القائد العام بالدور الذي تلعبه قبيلة "الجوازي" لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المستمرة في مؤازرة الجيش في محاربة الغزو التركي.

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وأعلن الأربعاء، مجلس قبائل الجبارنة، الذي يضم الجوازي والعواقير والغاربة والمجابرة والعريبات والجلالات والعرفة والعبيد والفوايد، رفضه للدعوات القطرية لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

واعتبر المجلس في بيان، أن الدعوات من فصول التآمر على الوطن ومكوناته، ستفشل لأنها جاءت من النظامين القطري والتركي، وهي محاولة يائسة لشق صف القبائل التي توحدت خلف جيشها الوطني وأعلنت موقفها خلال ملتقى القبائل بترهونة.

ودعا المجلس كل القبائل الليية للتصدي وبكل قوة لتلك المحاولات، ورفضها المشاركة فيه، واعتبارها عملا في غير مصلحة ليبيا، وانسياقا وراء توجهات مشبوهة مأجورة.

والجوازي، إحدى أكبر القبائل الليبية التي سكنت الشرق، وشاركت في الجهاد ضد الاحتلال العثماني وتعرضت لمذبحة على يد الوالي المعروف بـ"القرمانللي" عام 1801، حيث قتل نحو 45 من شيوخها، و10 آلاف من أبنائها.