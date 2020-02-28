أعلنت وزارة "الصحة والسكان"، ومنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - "19 داخل البلاد لشخص "أجنبى"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له.
وأوضح الدكتور "خالد مجاهد"،المتحدث الرسمى للوزارة، ، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة
وأضاف مجاهد، أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان فى استقبالها وفدًا من سفارة بلاده، والذى أشاد بالرعاية الطبية التى تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها مصر للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن خلو "مصر" من "كورونا" بعد تعافى حامل الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.