الصحة العالمية تعلن خلو "مصر" من "كورونا" بعد تعافى حامل الفيروس

أعلنت وزارة "الصحة والسكان"، ومنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - "19 داخل البلاد لشخص "أجنبى"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له.

وأوضح الدكتور "خالد مجاهد"،المتحدث الرسمى للوزارة، ، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة

وأضاف مجاهد، أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان فى استقبالها وفدًا من سفارة بلاده، والذى أشاد بالرعاية الطبية التى تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها مصر للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

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