شكرا لقرائتكم انقلب الليل نهارا.. شاهد لحظة استهداف الأتراك في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه ناشطون سوريون، الخميس، يوضح لحظة الغارة التي استهدفت قوات تركية في إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات منهم.

وأوضح الفيديو ظلاما دامسا بدا في الثواني الأولى منه، إلى أن انقشع السواد مع تنفيذ الغارة، لينقلب الليل نهارا لثوان معدودة.

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يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، الخميس، أن الغارات الجوية التي جرت في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين.

وأوضحت مصادر ميدانية أن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، الخميس.

كما أكدت أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.