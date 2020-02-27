مسلسل الإقالات متواصل.. الكوكب المراكشي “ينفصل” عن مدربه البهجة

أعلن فريق الكوكب المراكشي، عشية اليوم الخميس، عن انفصاله بشكل رسمي عن المدرب أحمد البهجة بسبب سوء النتائج.

وكشف الفريق المراكشي، من خلال بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الانفصال جاء عقب الإجتماع التقني رفقة المدرب البهجة، والذي خلص إلى ضرورة فك الارتباط بشكل ودي بعد تغليب مصلحة الفريق، يؤكد البلاغ.

ولم يفوت المكتب المسير لفارس النخيل الفرصة دون أن يقدم شكره للبهجة على ما أسماه “إخلاصه ومجهوداته التي قام بها طيلة فترة تقلده للمسؤولية” متمنيا له حظا موفقا في مساره التدريبي.

وعين المكتب المسير للفريق المراكشي ميمون مختاري مدربا للفريق، بمساعدة جواد حمتو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.