شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها خارج البلاد للعودة والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا خارج البلاد العودة وذلك حرصا من الوزارة على تجنيبهم خطر العدوى، وما تتخذه دول العالم من إجراءات احترازية. وأضافت الوزارة "في ضوء بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الذي دعا فيه المواطنين إلى عدم السفر إلا للضرورة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحماية المواطنين من العدوى، تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا خارج البلاد العودة".

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