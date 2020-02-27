بايرن يجدد المواجهة مع هوفنهايم واختبار صعب للايبزيغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجدد بايرن ميونيخ المتصدر المواجهة مع هوفنهايم، عندما يحل ضيفا عليه بعد غدٍ، السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي تشهد اختبارا صعبا لمطارده المباشر لايبزيغ أمام ضيفه باير ليفركوزن يوم الأحد القادم.

وتفتتح المرحلة يوم غدٍ، الجمعة، بلقاء الجريحين فورتونا دوسلدورف السادس عشر مع ضيفه هرتا برلين الرابع عشر.

وتتجدد المواجهة بين بايرن ميونيخ وهوفنهايم بعد 24 يوما على لقائهما في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، عندما فاز النادي البافاري بصعوبة 4-3.

وقتها بكّر هوفنهايم بالتسجيل في الدقيقة الثامنة، ورد بايرن بثلاثة أهداف في الشوط الأول، وأضاف رابعا قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يسجل الضيوف هدفين عبر مؤنس دبور، لكن الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل وودعوا بالتالي المسابقة.

ويدخل النادي البافاري المباراة منتشيا بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيفتقد خدمات هدافه والبوندسليغا ليفاندوفسكي (25 هدفا) والفرنسي كينغسلي كومان، بسبب الإصابة التي ستبعد الأول أربعة أسابيع عن الملاعب والثاني لبضعة أيام.

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته، التي قادته إلى ثمانية انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة محليا دون أن يتعرض للخسارة وتعزيز صدارته التي يبتعد فيها بنقطة واحدة فقط عن لايبزيغ.

في المقابل، يمني هوفنهايم النفس بالاعتماد على عاملي الأرض والجمهور لوضع حد لنزيف النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة، التي حصد فيها نقطة واحدة فقط وكانت ثمينة وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما أرغم مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ على التعادل 1-1 وحرمه من اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث.

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ويخوض لايبزيغ اختبارا لا يخلو من صعوبة على أرضه امام باير ليفركوزن الخامس والذي خسر مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة.

ويعول لايبزيغ، المنتشي بدوره بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنجليزي 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، على قوته الهجومية الضاربة التي يقودها الدولي تيمو فيرنر، ثاني لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا.

ويملك لايبزيغ ثالث أقوى خط هجوم في البوندسليغا حتى الآن برصيد 61 هدفا، بينها خماسية في مرمى مضيفه شالكه (5-صفر) في المرحلة الماضية، خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند (65 لكل منهما).

ويخوض بوروسيا دورتموند، الثالث بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ، اختبارا سهلا نسبيا عندما يستضيف فرايبورغ التاسع، والذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الخمس الأخيرة (ثلاث هزائم وفوز).

ويرصد بوروسيا دورتموند الفوز الثالث على التوالي والرابع عشر هذا الموسم للبقاء على مقربة من بايرن ولايبزيغ، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحل بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفا ثقيلا على أوغسبورغ الثاني عشر، في مباراة يسعى من خلالها إلى تعويض النقطتين، اللتين أهدرهما على أرضه بسقوطه في فخ التعادل المخيب أمام ضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية.