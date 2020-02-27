مقتل واصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوة داخل سوق جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدنيين اثنين واصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة داخل سوق شعبية جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سوق شعبية ضمن قضاء المحمودية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار "اسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة ٣ اخرين بجروح".

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