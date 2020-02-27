وجه وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، الخميس، باعادة النظر بتوصيات اللجنة الخاصة بدراسة المخصصات البحرية لموظفي الشركة العامة لموانئ العراق.
وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وجهنا باعادة النظر بتوصيات اللجنة الخاصة بدراسة المخصصات البحرية لموظفي الشركة العامة لموانئ العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل) وإيقاف العمل بالكتاب المرقم ١٠٠١٣ في ٢٣-٢-٢٠٢٠ بموجب لجنة متخصصة لانصافهم بما يتناسب والجهود التي بذلوها في تأدية واجبهم اثناء الخدمة".
وأوضح لعيبي ان "هذه خطوة أولى لرفع الغبن الحاصل بحق هذه الشريحة المينائية المهمة والتي تعد عصب الموانئ الحقيقي وإعادة تشكيل لجنة جديدة للنظر في الموضوع كون التوصيات الأخيرة مجحفة ولا تصب بمصلحة العمل والطواقم البحرية".
وأوضح لعيبي ان "هذه خطوة أولى لرفع الغبن الحاصل بحق هذه الشريحة المينائية المهمة والتي تعد عصب الموانئ الحقيقي وإعادة تشكيل لجنة جديدة للنظر في الموضوع كون التوصيات الأخيرة مجحفة ولا تصب بمصلحة العمل والطواقم البحرية".
وأكد أن "هذه الشريحة من العاملين في الشركة تستحق الثناء والتكريم لما تتعرض له من مخاطر جمه وصعوبات في عملهم حين تجوب البحار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يوجه بإعادة النظر بتوصيات دراسة المخصصات البحرية لموظفي الموانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.