وزير النقل يوجه بإعادة النظر بتوصيات دراسة المخصصات البحرية لموظفي الموانئ

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وجهنا باعادة النظر بتوصيات اللجنة الخاصة بدراسة المخصصات البحرية لموظفي الشركة العامة لموانئ العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل) وإيقاف العمل بالكتاب المرقم ١٠٠١٣ في ٢٣-٢-٢٠٢٠ بموجب لجنة متخصصة لانصافهم بما يتناسب والجهود التي بذلوها في تأدية واجبهم اثناء الخدمة".وأوضح لعيبي ان "هذه خطوة أولى لرفع الغبن الحاصل بحق هذه الشريحة المينائية المهمة والتي تعد عصب الموانئ الحقيقي وإعادة تشكيل لجنة جديدة للنظر في الموضوع كون التوصيات الأخيرة مجحفة ولا تصب بمصلحة العمل والطواقم البحرية".

وأكد أن "هذه الشريحة من العاملين في الشركة تستحق الثناء والتكريم لما تتعرض له من مخاطر جمه وصعوبات في عملهم حين تجوب البحار".