شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سلع إنسانية لإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، رخصة تسمح بتنفيذ معاملات تجارية بعينها مع البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات في خطوة قالت إنها تتسق مع قناة مساعدات إنسانية سويسرية.



وبحسب رويترز فقد أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن قناة المساعدات الجديدة تعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من، اليوم الخميس، مع منحها تلك الرخصة.

وأوضحت الوزارة أن القناة ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية وإمدادات حيوية أخرى لإيران.

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