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وفاة سفير إيراني سابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

وفاة سفير إيراني سابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وكالة إيرنا الإيرانية، وفاة سفير إيران السابق في الفاتيكان، هادي خسروشاهي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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واليوم اعلن رئيس ريس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بلاده إلى 26 والمصابين 245 .

وأضاف جهانبور في تصريح أدلى به اليوم انه ومنذ يوم امس لغاية الان نظرا لزيادة عدد مختبرات تشخيص فيروس كورونا فقد تم تاكيد اصابة 106 افراد فيما توفي خلال هذه الفترة 7 اشخاص وبالتالي فقد بلغ اجمالي عدد المصابين 245 والمتوفين 26 بسبب فيروس كورونا.

 

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