مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية: الوضع الإنساني بشمال شرقي سوريا هش جداً

أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن حول ​سوريا​، ان "أطفال سوريا أصبحوا لا يتكلمون بسبب معاناتهم، والكثير من الأسر النازحة تعاني وضعاً إنسانياً قاسياً، ومن الصعب الوصول إلى الأشخاص المحتاجين في إدلب في الوقت الراهن".

ولفتت مولر، الى ان "الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا هش جداً، و1.9 مليون شخص في شمال شرقي سوريا يحتاجون الإغاثة، ويجب على السلطات المحلية في سوريا ضمان عدم إعاقة وصول المساعدات".