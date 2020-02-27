أعلنت السلطات الاسرائيلية عن "منع دخول 56 مسافرا من ​إيطاليا​ بسبب ​كورونا​". وفي تعميم نشر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حضّت وزارة الصحّة الإسرائيليين على "عدم التوجّه إلى ​إيطاليا حيث بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ 12 حالة من أصل 400 إصابة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاسرائيلية: منع دخول 56 مسافرا من إيطاليا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.