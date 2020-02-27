بعد السعودية.. أمير قطر تميم بن حمد يستقبل الهمة وبوريطة مبعوثي الملك

استقبل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، واللذين وصلا للدوحة قادمين من الرياض، بعد استقبالها من العاهل السعودي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية القطرية، إن الهمة نقل في بداية المقابلة للأمير، تحيات الملك محمد السادس، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام النماء والرفعة.

ورد الأمير على التحية بمثلها، بحسب الوكالة دائما، معربا عن شكره على قرار الملك محمد السادس تعبئة كل طاقات وخبرات المملكة المغربية، للمساهمة في تنظيم بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر سنة 2022.

وتم خلال المقابلة أيضا، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.