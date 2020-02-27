7 شائعات عن كورونا.. الكوكايين لا يحميك

تلعب المفاهيم المغلوطة والشائعات دوراً في تفشي حالة الذعر التي أصابت العالم جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، إذ تسهم مواقع التواصل الاجتماعي في نشر العديد من المفاهيم الخاطئة التي تؤجج الأوضاع نتيجة سرعة انتشارها.



وقضى فيروس كورونا "كوفيد - 19" على أكثر من 2600 شخص حول العالم، وأصاب أكثر من 79 ألفاً أغلبهم في الصين، منشأ الفيروس الغامض.

وعملت منظمة الصحة العالمية على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن كورونا ومنها ما يلي:

1. الانتقال عن طريق لدغات البعوض





الحقيقة: لا يمكن أن ينتقل كورونا عن طريق لدغات البعوض، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات توحي بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال البعوض.

الفيروس ينتقل أساساً نتيجة مخالطة شخص مصاب، وبالتحديد عن طريق قطيرات الجهاز التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس مثلاً، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف.

ولحماية نفسك من الفيروس، تجنّب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال، والتزم بقواعد نظافة اليدين والمسالك التنفسية.

2. الحماية ببول الأطفال





الحقيقة: لا يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا، فالبول لا يقتل الفيروسات أو الجراثيم، وفي الواقع قد يحتوي البول على كميات صغيرة من المواد الفيروسية أو الجرثومية.

غسل يديك أو تنظيف الأسطح ببول الأطفال لن يحميك من الفيروس، وبدلاً من ذلك نظّف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهّر كحولي لليدين أو اغسلهما بالماء والصابون، ونظّف الأسطح باستخدام المطهرات المنزلية المألوفة.

3. البرد والثلج يمكن أن يقتلا الفيروس





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الحقيقة: البرد والثلج لا يمكن أن يقتلا الفيروس، إذ تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان العادية بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن درجة الحرارة أو الطقس الخارجيين، وبناء على ذلك ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البرد يمكن أن يقتل فيروس كورونا المستجد أو غيره من الأمراض.

تنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهّر كحولي لليدين أو غسلهما بالماء والصابون هي أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك.

4. الكوكايين أداة حماية





الحقيقة: الكوكايين لا يحمي من فيروس كورونا، بل يمكن أن يشكل خطراً على الصحة، لأن الكوكايين مخدّر منشط يسبب الإدمان، وتترتب عليه آثار جانبية خطيرة، وهو مضرّ بصحة الإنسان.

5. العدوى من خلال العملات المعدنية والأوراق النقدية





الحقيقة: خطر الإصابة بفيروس كورونا نتيجة ملامسة أشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو بطاقات الائتمان، ضعيف للغاية.

تشير المعلومات الأولية إلى أنه يمكن للفيروس القاتل أن يبقى حياً على الأسطح لبضع ساعات أو أكثر، ويمكن أن يتعرض شيء ما للتلوّث به عن طريق شخص مصاب بالعدوى في حال سعاله أو عطسه أو ملامسته له.

ويكون خطر الإصابة بالفيروس نتيجة ملامسة الأشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو حتى بطاقات الائتمان، ضعيفاً للغاية إذا تم التقيد بقواعد نظافة اليدين على النحو الصحيح.

6. انتقال العدوى من مسافة 8 أمتار





الحقيقة: تصل قطيرات الجهاز التنفسي إلى متر واحد من الشخص الذي يسعل أو يعطس، وعندما يسعل أو يعطس الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، يُنقل الفيروس في قطيرات يمكن أن تقطع مسافة معينة من ذلك الشخص، لذا تجنّب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال.

7. الانتقال في الهواء لمسافات طويلة

الحقيقة: فيروس كورونا ينتقل أساساً عن طريق القطيرات التي يفرزها شخص مصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف، ولا يمكن أن تُنقل هذه القطيرات بالهواء لمسافة بعيدة بسبب ثقلها.

ويمكن أن تُصاب بالعدوى أيضاً نتيجة لمسك لعينيك أو فمك أو أنفك بعد ملامسة سطح ملوث.