محافظ حضرموت لإذاعة سيئون : هذا العام سيشهد مشاريع تنموية واستراتيحية كبيرة

الخميس 27 فبراير 2020

لقاء البحسني بتلفزيون سيئون

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ان هذا العام سيشهد مشاريع كبيرة واستراتيجية في قطاعات مختلفة في المحافظة حيث تم إجازة الكثير من المشاريع الإستثمارية لعدد كبير من المستثمرين منذ يناير وحتى شهرنا الحالي فبراير، إضافة الى مشاريع السلطة المحلية وكذلك المشاريع التي ستنفذ من قبل الصندوق السعودي للأعمار ودول التحالف، مجدداً تأكيده بأن هذا العام هو عام التنمية والأستثمار .

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جاء ذلك في الحديث الخاص للمحافظ الذي أجرته معه اذاعة سيئون، وبثته ظهر هذا اليوم، موضحاً بأن مشاريع الكهرباء بالمحافظة ستظل هاجساً للسلطة المحلية بالمحافظة وتحظى باهتمام خاص، وتم اعتماد استعدادات لإستقبال فصل الصيف لهذا العام، حيث يجري انشاء كهرباء الشحر بقدرة 40 ميجا واط بتمويل من السلطة المحلية كما ستؤول ملكية 50 ميجا من الطاقة المشتراة في يونيو القادم الى السلطة المحلية وفق العقد المتفق عليه، إضافة الى توفير السلطة المحلية لقطع غيار المحطات العاملة كي تواصل عملها بشكل سليم ومتواصل، مضيفاً بأن قطاع التربية والتعليم حظي باهتمامكبير من قبل السلطة المحلية بالمحافظة حيث تم إنشاء مدارس جديدة واضافة صفوف أخرى لبعضها وتمت عملية الترميمات للبعض الآخر، وتدفع في السلطة المحلية رواتب آلاف المعلمين المتعاقدين، منوهاً بأن السلطة المحلية تتابع مع الجهات المعنية الحقوق الشرعية والقانونية للمعلم.

وأشار المحافظ الى ان طريق المكلا- سيئون سيشهد هذا العام إعادة التأهيل استجابة لشكاوى المواطنين، حيث وجه مكتب الاشغال العامة والطرق بانجاز دراسة بهذا الخصوص سيتم احالتها عقب الانتهاء منها للجنة المناقصات بالمحافظة لإقرارها، والبدء بتنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ ان حضرموت تفخر بإطلاق أول قناة تلفزيونية حكومية في ال 20 من فبراير الجاري،

وقد وفرت السلطة المحلية ورئاسة الوزراء احدث الاجهزة التلفزيونية وبتقنية عالية الجودة كي تصبح من افضل القنوات التلفزيونية على مستوى الوطن، متمنياً ان تسخر لخدمة التنمية بحضرموت والوطن عامة.