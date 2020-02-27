واشنطن وسيؤول ترجئان مناورات عسكرية مشتركة بسبب كورونا

الخميس 27 فبراير 2020

أعلنت واشنطن وسيؤول الخميس، أنهما أرجأتا "حتى إشعار آخر" المناورات العسكرية المشتركة التي كانتا تعتزمان إجراءها، وذلك بسبب وباء كورونا الذي يتفشى في كوريا الجنوبية.



وقالت القيادة العسكرية المشتركة في بيان، إن قرار الإرجاء اتخذ بعدما أعلنت سيؤول درجة التأهب "القصوى" لمواجهة خطر الوباء الذي حصد حتى اليوم أرواح 12 شخصاً في كوريا الجنوبية ووصل عدد المصابين به في هذا البلد إلى حوالى 1600.

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وكان مقرراً أن يجري البلدان في الربيع "تمرين مركز القيادة" لتعزيز التنسيق بين مراكز القيادة العسكرية في كلا الجيشين.

وأتى قرار إرجاء المناورات غداة إعلان القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية أن أحد جنودها أصيب بالفيروس، في أول إصابة تسجل في صفوف الجنود الأمريكيين الـ28.500 المتمركزين في كوريا الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة الشمال المسلّح نووياً.

وسبق للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن قلّصتا التدريبات المشتركة بين جيشيهما لتسهيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.