ماذا قال حفيد الرئيس الأسبق مبارك بعد وفاته ؟

الخميس 27 فبراير 2020

عبر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن شديد حزنه لفقدان جده، الذي تم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية، أمس الأربعاء.



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وقال "عمر"، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الخميس: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك، كأن سمائها بتعيط عليك، والجامعات والمدارس كلها إجازة، كأنها أعلنت الحداد، وتموت في أول يوم من أيام رجب، كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وتابع: "تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك، وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون، اللي تآمروا عليك، وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".