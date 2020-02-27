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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي المكلف يقدم طلباً بالتنازل عن جنسيته البرطانية والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
بثت وسائل الإعلام وثيقة تظهر تقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس، طلبا لسفارة لندن في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية.
وفي رسالة رسمية بعثها بها إلى السفير البريطاني، أشار علاوي إلى أنه نظرا لتبوئه منصب رئيس وزراء العراق يتحتم عليه التخلي عن جنسية أي دولة أخرى.
وفي وقت سابق، أعلن علاوي أن التصويت على تشكيلته الوزارية في مجلس النواب، سيجري اليوم الخميس
ورجح النائب عن تحالف "سائرون" مضر خزعل عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على تشكيلة حكومة علاوي.
وقال خزعل: نتوقع عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الكابينة الوزارية بعد وصول المباحثات إلى مراحل جيدة وإيجابية، وفق وسائل إعلام عراقية.
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