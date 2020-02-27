وزير الداخلية التركية: ترحيل 7918 "إرهابيا" أجنبيا من 100 وجنسيتين

أعلن وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، أنّ "​تركيا​ قامت بترحيل 7918 شخصًا من 100 وجنسيتين، في إطار إجراءاتها بحقّ ​الإرهاب​يّين الأجانب". ولفت إلى أنّ "48 إرهابيًّا انشقّوا عن منظمة "بي كا كا" منذ مطلع العام الحالي، بفضل عمليّات بدأناها للإقناع بالتخلّي عن ممارسة الإرهاب".

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