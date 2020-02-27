الرئيس عون أطلق عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي بالبلوك رقم 4

أطلق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عمل الباخرة الّتي ستتولّى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، في حضور رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ووزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​.

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