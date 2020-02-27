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الكويت تعلن إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 12

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وكالات-  أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأربعاء 26 فيفري 2020، إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.

 

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الحالة الجديدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

 

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وأوضحت أن "جميع  الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في إحدى المستشفيات المعدة والمجھزة لإستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

 

 

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