بعمليات نوعيَّة..كسر هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة الجُبّ ـ صُبيرة بالضالع

الخميس 27 فبراير 2020

تمكَّنت وحدات من القوَّات الجنوبيَّة المرابطة في قطاع جبهة الحُبّ ـ صُبيرة جنوب غربي مديرية قعطبة من كسر هجوم واسع للمليشيات الحُوثية باتّجاه المرتفعات الشماليَّة لمعسكر الجُبّ الاستراتيجيّ وحبيل الدهنة شرقي وادي صُبيرة.



وبحسب القائد ملازم ثان محضار المطري، ضابط سيطرة اللواء السابع صاعقة قال:"إنَّ القوَّات الجنوبيَّة رصدت تحركات المليشيات في وقتٍ مبكر من محاولتها شنَّ الهجوم، وهو الأمر الذي دفع بوحدات القوَّات الجنوبيَّة إلى ترتيب عدد من العمليات النوعيَّة أوقعت خسائر كبيرة بين صفوف عناصر المليشيات.

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وأضاف المطري أن وحدة المدفعية استهدفت تجمعين لعناصر المليشيات التي فرّت من أرض المعركة: الأول كان شمال بلدة صُبيرة والتجمع الآخر داخل مدرسة البلدة، بعدد من قذائف الهاون، وقد أصابت الضربات أهدافها بدقة بعد أن تمكَّنت وحدات القوَّات الجنوبيَّة من كسر وإفشال هذا الهجوم.

القائد هيثم قاسم طاهر (أبو الجنوب) قائد المقاومة الجنوبيَّة، قائد كتيبة المدفعية باللواء 33 مدرع هو الآخر تحدث لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع» إن وحدته استهدفت مؤخرة المليشيات المتمركزة وسط حبيل السماعي بعدد من القذائف حققت إصابات مباشرة، وهذه الاستهدافات عملت على إرباك النسق الهجومي للمليشيات وسهل في عملية كسرها والتعامل مع عناصرها المتسللة بمواجهات مباشرة خلفت قتلى وجرحى داخل صفوفها.

وكانت المليشيات الحُوثية قد حاولت بهذا الهجوم التسلُّل من مسارين، جنوبي بلدة صُبيرة باتّجاه محيط معسكر الجُبّ الشمالي ومسار آخر باتّجاه وادي صُبيرة و مرخزة وحبيل الدِهنة، فشلت في كليهما وعادت أدراجها منكسرة بعد تلقيها ضربات قاصمة.