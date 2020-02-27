انت الان تتابع الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا وألمانيا تعزز تدابير رصد الفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-) اليوم الخميس، قائلة إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق من هذا الأسبوع من عطلة تزلج في شمال إيطاليا.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه، لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس.

وتم عزل الرجل، وهو صحفي في محطة البث التلفزيوني 2، في منزله مع أسرته.

وكتب المراسل، يعقوب طاج راملينج، على نةقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إننا مصدومون بشدة بالطبع، لأن ما اعتقدنا أنه حدث غير مرجح، أصبح الآن حقيقة واقعة".

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وقالت السلطات الصحية إن الأسرة تبلي بلاء حسنا، وأن الجهود جارية لتتبع ما كان للرجل من مخالطة الآخرين.

وفي الوقت نفسه، يبحث مسؤولو الصحة في ألمانيا عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد أن تأكدت 10 حالات إصابة جديدة في البلاد هذا الأسبوع.

وتم تسجيل نصف هذه الحالات في ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا، حيث أطلقت السلطات مبادرة كبرى لفحص المزيد من الأشخاص بحثا عن الفيروس.