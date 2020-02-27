خامنئي للكوادر الطبية: عملكم بالغ الأهمية ومن شأنه أن يرفع من مكانة القطاع الطبي

أكد الإمام السيد علي الخامنئي في خطابه أمام الكوادر الطبية أن عملكم بالغ الأهمية ومن شأنه أن يرفع من مكانة القطاع الطبي في إيران.
اضاف خامنئي "أشكر من أعماق القلب وزارة الصحّة ومعاوني الوزير، الممرّضين والكوادر العلاجيّة والأطبّاء القيّمين على إدارة الأوضاع في البلاد لمواجهتهم فايروس كورونا، وهذه الجهود القيّمة جدّاً ترفع من مكانة المجتمع الطبّي والتمريضي في المجتمع وقد رفعتها وسينالهم الأجر والثواب الإلهي. نأمل أن لا تطول مدّة هذه الأعمال المميّزة والمُرهقة وأن يزول هذا الفايروس المشؤوم سريعاً إن شاء الله".
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