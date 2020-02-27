جمالي: الرئيس عون طلب تاجيل اعمال الحفر يومين بخسارة يومية 500 ألف دولار من اجل خطابه

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ الى انه "ترددت معلومات عن ان وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ دعا ​الرئيس ميشال عون​ لإطلاق اعمال الحفر الثلاثاء، فطلب ​الرئيس عون​ التأجيل الى اليوم الخميس، بالرغم من علمه بان كل يوم تأخير يكلف الخزينة 500 ألف ​دولار​".

ولفتت جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "على كل الاحوال فان الخطاب الذي استدعى هذا التأجيل اتت قيمته المعنوية اقل بكثير من حجم الخسارة المادية للتأجيل".