اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي الى انه "ترددت معلومات عن ان وزير الطاقة ريمون غجر دعا الرئيس ميشال عون لإطلاق اعمال الحفر الثلاثاء، فطلب الرئيس عون التأجيل الى اليوم الخميس، بالرغم من علمه بان كل يوم تأخير يكلف الخزينة 500 ألف دولار".
ولفتت جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "على كل الاحوال فان الخطاب الذي استدعى هذا التأجيل اتت قيمته المعنوية اقل بكثير من حجم الخسارة المادية للتأجيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: الرئيس عون طلب تاجيل اعمال الحفر يومين بخسارة يومية 500 ألف دولار من اجل خطابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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